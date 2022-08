BJP Parliamentary board: बीजेपी में बड़ा बदलाव, संसदीय बोर्ड में छह नए चेहरे, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और दलित नेता को जगह, जानें सबकुछ

Highlights महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को शामिल किया गया है। नितिन गडकरी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इनसे हटा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे।

नई दिल्लीः भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन करते हुए बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को शामिल किया गया। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाले बोर्ड में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे।

भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इनसे हटा दिया। भाजपा ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) के सदस्यों की सूची जारी की। समिति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को शामिल किया गया है।

BJP top body rejig: BS Yediyurappa in, Nitin Gadkari out Read @ANI Story | https://t.co/KNmFHleVhS #BJP #BSYediyurappa #NitinGadkari pic.twitter.com/Hk47tt2RDO

संसदीय बोर्ड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा तथा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित छह नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया। पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्यसभा सदस्य व पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व सांसद सुधा यादव और वरिष्ठ दलित नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है।

BJP releases a list of members of the party's Central Election Committee (CEC).



Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis included in the Committee. pic.twitter.com/wvUJAvoNzA