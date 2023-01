नई दिल्लीः बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद

Highlights भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल पर मुहर लग सकती है। 2014 में उसे 282 सीट पर जीत मिली थी। 2019 में 543-सदस्यीय लोकसभा में 303 सीट जीती थीं।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा होने की उम्मीद है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल पर मुहर लग सकती है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत के लिहाज से ‘‘कठिन’’ मानी जाने वाली लोकसभा सीट की संख्या 144 से बढ़ाकर 160 कर दी है। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा बिहार से संबंधित है, क्योंकि जनता दल (यूनाइटेड) के साथ गठबंधन टूटने के बाद अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में वह अपने बूते चुनाव लड़ने की तैयारी में है।

BJP national executive to be held in New Delhi on Jan 16-17: Party sources