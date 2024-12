BJP MPs Pratap Sarangi-Mukesh Rajput: संसद में धक्का मुक्की?, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को आरएमएल से छुट्टी, देखें वीडियो

Highlights BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput: दोनों सांसदों की हालत अब बेहतर है और छुट्टी दे दी गई है। BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput: शनिवार को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput: एमआरआई और सीटी स्कैन में चोट गंभीर नहीं पाई गई हैं।

BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput: संसद परिसर में विपक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों के बीच हाल ही में हुई कथित धक्का मुक्की में घायल हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो सांसदों को सोमवार को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ओडिशा के प्रताप सारंगी (69) और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को 19 दिसंबर को सिर में चोट लगने के कारण संसद से अस्पताल लाया गया था। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया, ‘‘ दोनों सांसदों की हालत अब बेहतर है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है।’’

#Breaking | Sansad Assaultgate Update:



- Injured BJP MPs discharged from the RML hospital



Both the MPs have been discharged now after their test results have come back clear...: @aakaaanksha joins @HeenaGambhir with details. pic.twitter.com/QGRJ4ZJ6Gj — TIMES NOW (@TimesNow) December 23, 2024

#WATCH | Delhi | On the current health condition of injured BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput, RML MS Dr Ajay Shukla says, "Both the MPs were discharged in the morning...We will continue the follow-up on their health condition...Their BP is under control now...they have… pic.twitter.com/iv2CIGNz9F— ANI (@ANI) December 23, 2024

#Breaking: BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput were discharged from Ram Manohar Lohia Hospital (RML) in Delhi pic.twitter.com/bcKWhukjti — IANS (@ians_india) December 23, 2024

उन्हें आईसीयू में निगरानी में रखा गया था और शनिवार को उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक, सारंगी को हृदय की बीमारी है और उसमें स्टेंट लगा हुआ है। आरएमएल अस्पताल के एमएस डॉ. शुक्ला ने पहले कहा था कि एमआरआई और सीटी स्कैन में चोट गंभीर नहीं पाई गई हैं।

#Odisha MP Pratap Sarangi, who had head injury in Parliament scuffle, was discharged from the RML hospital in New Delhi. https://t.co/YV02dzRogp — Sambad English (@Sambad_English) December 23, 2024

डॉ. शुक्ला के अनुसार जब सारंगी को लाया गया तो उनके माथे से काफी खून बह रहा था। डॉ. शुक्ला ने कहा, ‘‘ उनके माथे पर गहरा घाव था और हमें टांके लगाने पड़े।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘ राजपूत के सिर में भी चोट लगी थी, जिसके तुरंत बाद वह बेहोश हो गए। हालांकि अस्पताल लाए जाने के समय सांसद होश में थे। उनका रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ था।’’

Web Title: BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput live discharged from Ram Manohar Lohia Hospital RML in Delhi see video Sansad Assaultgate Update