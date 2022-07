भाजपा सांसद रवि किशन संसद में पेश करेंगे जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, बोले- विश्वगुरु बनने के लिए आबादी पर अंकुश लगाना जरूरी

Highlights रवि किशन संसद में लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण विधेयक भारत की प्रगति के लिए जरूरी बताया विपक्ष से बिल के लिए समर्थन मांगा

नई दिल्ली: गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन संसद के मौजूदा सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने वाले हैं। यह एक निजी बिल होगा। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए रविकिशन ने कहा, "हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए। जनसंख्या को नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुनें कि मैं इसे क्यों पेश करना चाहता हूं।"

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर अपनी बात रखते हुए भाजपा सांसद ने कहा, "यह विकास का बिल है। जिस दिन यह पारित होगा, राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर उड़ान भरेगा। मैं इस विधेयक को केवल विकास के पहलू से देख रहा हूं, न कि जाति या धर्म के पहलू से।"

We can be Vishwa Guru only when Population Control Bill is brought. Very imp to bring population under control. With the way in which it's rising, we're heading towards explosion.I request Oppn to let me introduce Bill & listen to why I want to do it. Discuss!: BJP MP Ravi Kishan pic.twitter.com/9jz32k9Vmk