Sandeshkhali news: संदेशखाली की घटना को लेकर भाजपा सांसद ने पश्चिम बंगाल की तुलना पाकिस्तान से की

Highlights बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की तुलना पाकिस्तान से की भाजपा सांसद ने कहा कि पाकिस्तान की तरह पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं पर हमले हो रहे हैं उन्होंने ममता बनर्जी पर संदेशखाली हिंसा के बारे में "चुप" रहने का आरोप लगाया

Sandeshkhali news: संदेशखाली की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की तुलना पाकिस्तान से की है। सोमवार को भाजपा सांसद ने कहा कि पाकिस्तान की तरह पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संदेशखाली हिंसा के बारे में "चुप" रहने का आरोप लगाया।

एएनआई ने भाजपा सांसद के हवाले से कहा, "ममता बनर्जी ने अब तक एक भी बयान नहीं दिया है। शेख शाहजहां अभी भी फरार हैं। पुलिस उनका पता नहीं लगा पा रही है। वे (टीएमसी) 30% वोट चाहते हैं। हमने पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में सुना था, वही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में और बनर्जी चुप हैं और वह कह रही हैं कि आरएसएस यह सब कर रहा है।"

उन्होंने कहा, "हमने इराक, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में महिलाओं के खिलाफ आईएसआईएस के अत्याचारों के बारे में सुना है, अब, यह यहां हो रहा है।" चटर्जी ने यह भी कहा कि कोई एफआईआर नहीं हुई, जैसा कि सीएम बनर्जी ने बताया था, क्योंकि पुलिस और प्रशासन टीएमसी पार्टी कार्यालय की तरह काम कर रहे थे।" उन्होंने आगे जोड़ा कि पुलिस मुख्य आरोपी शेख शाहजहाँ को गिरफ्तार करने में असमर्थ है, क्योंकि बनर्जी उसे शरण दे रही है।

#WATCH | On the Sandeshkhali incident, BJP MP Locket Chatterjee says, "Mamata Banerjee has not given a single statement till now. Sheikh Shahjahan is still absconding. The police are not able to trace him. They (TMC) want 30% votes...we had heard about atrocities on women in… pic.twitter.com/KeyPCSwezq