BJP सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को दिया '1984' लिखा बैग गिफ्ट, बैग पॉलिटिक्स में अब बीजेपी की एंट्री

Aparajita Sarangi: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने इस बार संसद में अपने बैग के जरिए सभी का ध्यान खींचा। प्रियंका के बाद अब बीजेपी महिला सांसद का बैग चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग भेंट किया। अपराजिता सारंगी बैग को लेकर सदन पहुंची और उन्होंने मीडिया से दावा किया कि वह प्रियंका को गिफ्ट देने के लिए यह बैग लाई हैं।

सारंगी के बैग पर 1984 के सिख दंगों की खून के छींटे वाली तस्वीर थी। वीडियो में, प्रियंका गांधी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सारंगी से बैग स्वीकार करती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कथित तौर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेताओं की कथित भूमिका की ओर इशारा करने की कोशिश कर रही थीं।

.@priyankagandhi takes a bag which has 1984 mentioned on it - she was given this bag by @AprajitaSarangi . pic.twitter.com/Z1YYfbfLGI