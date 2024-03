BJP Fifth List of Candidates: मां को टिकट और बेटा 'बेटिकट', 111 उम्मीदवारों की सूची, वीके सिंह, अश्विनी चौबे नहीं लड़ेंगे चुनाव, बेगूसराय से ताल ठोकेंगे गिरिराज, देखें लिस्ट

Highlights सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर से टिकट दिया गया है। 111 उम्मीदवारों की पांचवीं सूची जारी कर दी।

BJP Fifth List of Candidates: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को 111 उम्मीदवारों की पांचवीं सूची जारी कर दी। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वी के सिंह की जगह गाजियाबाद से स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है जबकि बिहार के बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर उनके स्थान पर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनके स्थ्हाान पर राज्य सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है जबकि उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की इस सूची में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का भी नाम है। उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया गया है।

BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.



Nityanand Rai to contest from Ujiarpur.

Giriraj Singh from Begusarai.

Ravi Shankar Prasad from Patna Sahib.

Kangana Ranaut from Mandi.

Naveen Jindal from Kurukshetra.

Sita Soren from Dumka.

Sita Soren from Dumka.

Jagadish…

कुछ देर पहले ही भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व सांसद नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे जबकि बिहार से ताल्लुक रखने वाले अन्य केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से, आर के सिंह आरा से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगे।

BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.



BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.

Rajiv Pratap Rudy to contest from Saran

पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को एक बार फिर पटनासाहिब से और सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से टिकट दिया गया है। राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह पूर्वी चम्पारण से जबकि संजय जायसवाल एक बार फिर पश्चिमी चम्पारण से चुनाव लड़ेंगे।

#WATCH | Goa: BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.



#WATCH | Goa: BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.

On her candidature from South Goa, Pallavi Shrinivas Dempo says, "I am grateful to the BJP for this nomination and I accept this in deep humility... We will try our level best to win this…

झारखंड के दुमका से भाजपा ने सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। सीता सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं और पिछले दिनों उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड़ सीट से भाजपा ने केरल इकाई के पूर्व अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है।

BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.



Ravi Shankar Prasad to contest from Patna Sahib.



(File Picture)

भाजपा अब तक 291 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल और तेलंगाना समेत अन्य राज्यों के उम्मीदवार शामिल हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह सहित घोषित उम्मीदवारों में से तीन ने विवाद होने के बाद अपने नाम वापस ले लिए हैं।

BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.



Baijayant Jay Panda to contest from Kendrapara



(File picture)

On her candidature from Mandi in Himachal Pradesh, actor Kangana Ranaut tweets, "My beloved Bharat and Bhartiya Janta's own party, Bharatiya Janta party ( BJP) has always had my unconditional support. Today the national leadership of BJP has announced me as their Loksabha…

चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के प्रमुख चेहरों के नामों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और वे सभी अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा की 543 सीट के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरण में चुनाव होना है। मतगणना चार जून को होगी।

