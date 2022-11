केजरीवाल सरकार पर हमलावर हुई भाजपा, आप नेताओं को पोस्टर साझा कर बताया दिल्ली के ठग

Highlights भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को बताया महाठग दिल्ली में चार दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा वहीं, मतगणना सात दिसंबर को होगी

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर तेज करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ मोर्चा खोला। भगवा पार्टी की दिल्ली इकाई ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और अन्य आप नेताओं की तस्वीरों को दिखाने वाला एक पोस्टर 'दिल्ली के ठग' कैप्शन के साथ साझा किया।

इसके अलावा भाजपा ने संबंधित पोस्टर में निर्माता और निर्देशक और "महाठग" के रूप में उनका नाम लेकर आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। बताते चलें कि आप और भाजपा की सियासी जंग जुबानी जंग से पोस्टर जंग में आ गई है। हाल ही में भाजपा की दिल्ली इकाई ने आप नेता को 'लुटेरा' दिखाने वाला एक पोस्टर शेयर कर सिसोदिया पर हमला बोला था।

