Parliament Winter Session: हंगामे के बाद संसद दोपहर तक के लिए स्थगित, बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने; धक्का-मुक्की मामला पहुंचा क्राइम ब्रांच तक

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। लोकसभा और राज्यसभ दोनो सदनों में बैठक का आयोजन किया गया है जहां भारी हंगामे के बाद सदन भंग हो गया है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के लिए आज दोपहर बारह बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वहीं, लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

मालूम कि मंत्री अमित शाह की, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर ही रवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह सदन की बैठक आरंभ होते ही पूरा सदन ‘जय भीम’ के नारों से गूंज उठा। इसी बीच, सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

उन्होंने सदन को सूचित किया कि उन्हें नियम 267 के तहत आज भी कुछ नोटिस मिले हैं। इस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि कहा कि कृपया उन मुद्दों को बताएं जिनके लिए नोटिस दिए गए हैं। सभापति धनखड़ ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे और कार्यवाही बाधित होने पर चिंता जताई और सभी पक्ष के सदस्यों से इस पर आत्मचिंतन करने को कहा।

इसी बीच, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया जिसके बाद सभापति ने 11 बजकर 07 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ज्ञात हो कि इसी मुद्दे पर पिछले दो दिनों से संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शाह ने राज्यसभा में ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ विषय पर दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबासाहेब का अपमान किया।

#WATCH | Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "Breach of Privilege Motion has been moved both in Lok Sabha and Rajya Sabha. It has been moved against Rahul Gandhi in Lok Sabha because he spread lies through a 12-second clip of Amit Shah's speech. In Rajya Sabha too,… pic.twitter.com/vajwm99dEX — ANI (@ANI) December 20, 2024

मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश भी जारी किया जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह कहते सुने जा सकते हैं कि ‘‘अभी एक फैशन हो गया है- आंबेडकर, आंबेडकर...। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।’’

"This FIR was not against Rahul Gandhi; this is against BR Ambedkar": Congress' Jairam Ramesh slams FIR against Rahul Gandhi



Read @ANI Story | https://t.co/Z56FAnwmYA#RahulGandhi#FIRpic.twitter.com/frd4O6PNmF — ANI Digital (@ani_digital) December 20, 2024

इस बीच, शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होने के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को संसद की संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजे का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

#WATCH | Delhi | BJP MP Nishikant Dubey says, "...I saw Rahul Gandhi climbing up the Makar Dwar, so I and another leader saw this and we decided to give him space. After climbing up, he pushed Pratap Sarangi ji, Santosh Pandey ji who is next to us. Mukesh Rajput ji got pushed and… pic.twitter.com/Xy8TLovrDj — ANI (@ANI) December 20, 2024

इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हुई कथित धक्का-मुक्की की घटना का हवाला देते हुए कहा कि संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी द्वार और परिसर के भीतर धरना-प्रदर्शन नहीं करना है और यदि ऐसा होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद बिरला ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की धुन बजाने के लिए कहा। ‘वंदे मातरम’ की धुन के पश्चात उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This Government is scared. This Government is scared to have a discussion on Adani matter. It is scared of having any discussion. They know that their true sentiments for Ambedkar ji have come out. So, they are now scared of the… pic.twitter.com/SU9LR6xUss — ANI (@ANI) December 20, 2024

#WATCH | Delhi | After meeting two injured BJP MPs in RML hospital, Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "...It is in Congress's DNA to insult democracy... In 1975, Indira ji strangled democracy, today Rahul Gandhi is taking forward that legacy. These people who are full of… pic.twitter.com/QjGqrM18Tw — ANI (@ANI) December 20, 2024

