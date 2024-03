BJP Candidates List 2024: वाराणसी से तीसरी बार मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी, 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में एक मुस्लिम चेहरा, देखें लिस्ट

Highlights केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया। 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। 34 केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का नाम शामिल है।

BJP Candidates List Lok Sabha Election 2024: भाजपा लोकसभा चुनाव में उतर गई है। 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई। महासचिव विनोद तावड़े ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। कई दिनों की लगातार देर रात की बैठकों के बाद भाजपा ने शनिवार को आम चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया।

LIVE: Watch BJP Press Conference at party headquarters in New Delhi. https://t.co/nppQvosHrd — BJP (@BJP4India) March 2, 2024

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का नाम शामिल है। सोलह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की भाजपा की पहली सूची में 28 महिलाएं, 47 युवा नेता शामिल हैं।

PM Modi will fight from Varanasi. The list also includes details regarding 34 Central Ministers and MoSs. It also includes the name of Lok Sabha Speaker Shri Om Birla and 2… pic.twitter.com/zBE5lYGusX — BJP (@BJP4India) March 2, 2024

उम्मीदवारों की पहली सूची में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 51, पश्चिम बंगाल में 20, दिल्ली में पांच, गोवा और त्रिपुरा में एक-एक लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अरुणाचल प्रदेश की दो सीट से किरेन रिजिजू, तापिर गाओ को ही चुनाव मैदान में उतारा है।

भाजपा ने नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। भाजपा ने चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पोरबंदर से, सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से मैदान में उतारा है।

We're set to announce candidates on 51 seats from Uttar Pradesh, 20 from West Bengal, 24 from Madhya Pradesh, 15 each from Gujarat and Rajasthan, 12 from Kerala, 9 seats from Telangana, 11 from Assam, 11 each from Jharkhand and Chhattisgarh, 5 from Delhi, 2 from J&K, 3 from… pic.twitter.com/hUa5jyOjng — BJP (@BJP4India) March 2, 2024

