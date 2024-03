BJP candidate list 2 LIVE Updates: बीड से प्रीतम मुंडे की जगह बहन पंकजा को टिकट, त्रिपुरा और मैसूर शाही परिवार लड़ेंगे चुनाव, यहां देखें पूरी सूची

Highlights तेजस्वी सूर्या एक बार फिर बेंगलुरु दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को दक्षिण कन्नड़ सीट से हटा दिया गया। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बी. वाई. राघवेंद्र शिमोगा से फिर से मैदान में उतरेंगे।

BJP candidate list 2 LIVE Updates: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग किसी भी समय चुनाव तिथि की घोषणा कर सकता है। भाजपा ने बुधवार देर रात को 72 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। दूसरी सूची में भाजपा के कुछ प्रमुख नेताओं का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई शामिल हैं। 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। गुजरात में भाजपा द्वारा घोषित 7 लोकसभा उम्मीदवारों में पांच नए चेहरे हैं। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश सहित पांच मौजूदा सांसदों को टिकट से वंचित रखा गया है। महाराष्ट्र के बीड निर्वाचन क्षेत्र में पंकजा मुंडे ने अपनी बहन और मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे की जगह ली है।

पूर्ववर्ती मैसूर शाही परिवार के यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार ने मैसूर से प्रताप सिम्हा की जगह ली है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दो युवकों को इन्हीं (सिम्हा) की सिफारिश पर लोकसभा के दर्शक दीर्घा का पास मिला था। तब से वह विवादों में थे। त्रिपुरा पूर्व सीट से भाजपा ने टिपरा मोथा प्रमुख और पूर्ववर्ती त्रिपुरा शाही परिवार के वंशज प्रद्योत देबबर्मा की बहन महारानी कृति सिंह देबबर्मा को मैदान में उतारा है।

दो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सदानंद गौड़ा के टिकट काट दिए हैं। खट्टर और गोयल क्रमश: हरियाणा के करनाल और मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव में पदार्पण करेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हावेरी से और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जगह उन्हें पौड़ी गढ़वाल से चुनाव मैदान में उतारा है। गडकरी और ठाकुर क्रमश: महाराष्ट्र के नागपुर और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे।

दूसरी सूची के साथ भाजपा ने अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 265 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दो मार्च को 195 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, लेकिन इनमें से दो- भोजपुरी गायक- अभिनेता पवन सिंह और उत्तर प्रदेश के उपेंद्र रावत ने विवाद पैदा होने के बाद नाम अपने वापस ले लिये थे।

