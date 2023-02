1984 के सिख-विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर के AICC सदस्य बनने पर भाजपा ने कहा, जो व्यक्ति नरसंहार में लिप्त है, वह कांग्रेस की रीढ़ है

Highlights कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को AICC का निर्वाचित सदस्य बनाया गया है भाजपा ने कहा- यह कहना गलत नहीं है कि टाइटलर जैसे आरोपी जो नफरत फैलाते हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस फैसले की निंदा की जानी चाहिए

नई दिल्ली: 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटल को रविवार को इस साल के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के 61 सदस्यों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह लिस्ट दिल्ली कांग्रेस द्वारा जारी की गई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले नेता जगदीश टाइटलर को आज AICC का निर्वाचित सदस्य बनाया गया है। यह कहना गलत नहीं है कि टाइटलर जैसे आरोपी जो नफरत फैलाते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं और नरसंहार में लिप्त हैं, वह कांग्रेस की रीढ़ हैं।

जगदीश टाइटलर को एआईसीसी में शामिल करने पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की निंदा की जानी चाहिए. इससे पहले, जगदीश टाइटलर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के छत्तीसगढ़ पूर्ण सत्र के लिए प्रतिनिधिमंडलों की सूची में शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ रायपुर में शुक्रवार (24 फरवरी) से आयोजित होने वाले कांग्रेस के 'हाथ से हाथ जोड़ो' पूर्ण सत्र में 1,825 निर्वाचित और सहयोजित एआईसीसी प्रतिनिधियों सहित लगभग 15,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस 85वें पूर्ण सत्र को भारत जोड़ो का अनुवर्ती आंदोलन कहा जा रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति को लेकर इसमें चर्चा होगी।

Jagdish Tytler, the leader who spread maximum hatred during 1984 anti-Sikh riots, has been made an elected member of AICC today. Not wrong to say that accused like Tytler who spread hatred, violate laws & indulge in the massacre are the spinal cord of Congress: Gaurav Bhatia, BJPpic.twitter.com/zqkcu75Iiz