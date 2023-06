कांग्रेस का आरोप- मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को और लंबा करने में लगी हुई है भाजपा, पीएम मोदी को भी घेरा

Highlights मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा केसी वेणुगोपाल ने कहा- मणिपुर जल रहा है और पीएम अमेरिका जा रहे हैं कहा- बीजेपी समाधान के बजाय संघर्ष को और लंबा करने में लगी हुई है

नई दिल्ली: मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 50 दिनों से राज्य जल रहा है लेकिन पीएम सबकुछ नजरअंदाज करते हुए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर मणिपुर में जारी हिंसा और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर लिखा, "मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, अनगिनत चर्च और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया है। अब हिंसा मिजोरम में भी फैल रही है। पिछले कई दिनों से मणिपुर के नेता पीएम से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए समय की मांग कर रहे हैं। जो भी दिन बीत रहा है वो ये विश्वास दिला रहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी समाधान के बजाय संघर्ष को और लंबा करने में लगी हुई है।"

Manipur is burning since 49 days. On Day 50, will PM @narendramodi fly away to foreign lands, without uttering a single word on the ongoing crisis?



Hundreds dead, thousands rendered homeless, countless churches and places of worship destroyed, and a state administration that is…