बिलकिस बानो केस: 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई

Highlights 2002 बिलकिस बानो गैंगरेप मामलों में 11 दोषियों की रिहाई का मामला जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच मामले में आज सुनवाई करेगी पिछले साल 15 अगस्त को सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया था

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा में राहत देने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान का है जब बिलकिस बानो के साथ रेप के बाद उनके परिवार के साल सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल, बिलकिस बानो केस में ये याचिका कई राजनीतिक और नागिरक अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई है।

Bilkis Bano case: SC to hear pleas against premature release of 11 convicts today



