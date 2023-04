मैं मरा नहीं हूं, जेल में ही था, राजनीतिक सफर का अंत नहीं हुआ, रिहाई आदेश निकलने के बाद आनंद मोहन ने कहा- मायावती कौन हैं और कहां की हैं, देखें वीडियो

Highlights मेरी रिहाई के आदेश में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम का स्वागत किया है। लोकतंत्र में व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की पूजा हो।

पटनाः बिहार में गोपलगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया हत्याकांड में जेल से परमानेंट रिहाई के सरकार के आदेश के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एकबार फिर से राजनीति में सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। लेकिन किस पार्टी से राजनीतिक करियर का पार्ट-2 शुरुआत करेंगे, इसका खुलासा उन्होंने नही किया है।

आनंद मोहन ने कहा कि बेटे की शादी के बाद फिर से जेल जाना है, फिर जब रिहाई पर ठप्पा लगेगा तो लोगों को बुलाकर तय करेंगे कि क्या करना है। आनंद मोहन ने कहा कि मैं मरा नहीं हूं। जेल में ही था। इसलिए राजनीतिक सफर का अंत नहीं हुआ है। आनंद मोहन ने कहा कि उन्हें एक साथ डबल तोहफा मिल गया है।

#WATCH | Bihar's Anand Mohan Singh, former MP & murder convict, who is out on 15-day parole for his son's wedding says, "I will return to jail after the ceremonies here and when release orders come, then I will call you all." pic.twitter.com/jTVANvh9f9