बिहार विधानमंडलः अग्निपथ को लेकर विपक्ष का हंगामा, राबड़ी देवी बोलीं- देश की जनता बुड़बक है क्या?

पटनाः बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हुआ. केंद्र सरकार की तरफ से सेना बहाली के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष की ओर से सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया गया.

राजद, कांग्रेस, माले और एआईएमआईएम के सदस्यों ने अग्निपथ के विरोध में नारेबाजी की. मानसून सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. विपक्षी दलों ने इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए सदन में जमकर हंगामा किया. विपक्षी दलों के सदस्‍य वेल में जाकर इस योजना विरोध किया.

शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्‍यक्ष विजय कुमार सिन्‍हा लगातार उत्‍तेजित सदस्‍यों से शांत होने की अपील करते रहे, लेकिन उनपर इसका कोई असर नहीं हुआ. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार विधायकों को अपनी जगह पर बैठने का निर्देश दिया और प्रश्नोत्तर काल चलने देने की अपील की. लेकिन, अग्निपथ योजना पर विपक्ष के सभी विधायक विधानसभा में एकजुट थे और उनका हंगामा जारी रहा.

भाकपा-माले और राजद विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर परिसर में नारेबाजी करते रहे. इस बीच मार्शल ने विधायकों के हाथों से पोस्टर छिन लिया. विधानसभा अध्यक्ष की कोशिशों के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा. विपक्ष की तरफ से मुख्य सचेतक ललित यादव ने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था. इसमें सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने और इस योजना के विरोध में छात्रों पर की जा रही पुलिस की कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी. साथ ही जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भी रिहा करने की मांग की गई. हालांकि, विपक्ष द्वारा लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया.

विपक्ष के द्वारा किये जा रहे विरोध के बाद सत्तापक्ष भी आक्रामक हो गया. उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह उचित बात नहीं है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना राज्य सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है और प्रधानमंत्री के संबंध में गलत टिप्पणी की जा रही है, यह सही नहीं है. विधानसभा में अग्नि पथ मुद्दे को उठाना सही नहीं है.

सदन में हो रहे हंगामा के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी. उधर, विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. विधान परिषद की कार्यवाही जैसे ही दोपहर 12:00 बजे शुरू हुई. विपक्ष के सदस्यों ने अग्निपथ योजना पर कार्यस्थगन की सूचना सदन में दी.

इसके बाद कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन में प्रश्नोत्तर काल चलाने की कोशिश की. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ विपक्षी दल के सदस्य उठकर खडे़ हो गये. विपक्ष ने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सदन में चर्चा की मांग की. खास बात यह रही कि आज विधान परिषद में राजद के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी.

