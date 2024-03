Bihar Vidhan Parishad Election 2024: सीएम नीतीश कुमार, खालिद अनवर और संतोष कुमार सुमन ने भरा एमएलसी का पर्चा, मुख्यमंत्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

Highlights नीतीश कुमार ने वर्ष 2000 से 2024 तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। विधायक के बाद वर्ष 1989 में बाढ़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। लगातार 5 बार (1989,1991,1996,1998 और 1999) वे बाढ़ से सांसद रहे।

Bihar Vidhan Parishad Election 2024: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके साथ ही जदयू उम्मीदवार के रूप में खालिद अनवर और नीतीश कैबिनेट में शामिल और 'हम' के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने भी एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जदयू नेता अशोक चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। लगातार चौथी बार विधान परिषद के लिए नामांकन करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके साथ ही अपने सियासी सफर में एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। नीतीश कुमार देश के संभवतः पहले नेता हैं, जो एक बार विधायक, 6 लोकसभा सदस्य और 4 बार विधान पार्षद बनेंगे। यानी 11 बार वे अलग- अलग सदनों के लिए निर्वाचित हुए।

