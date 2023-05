बिहार: अररिया के स्कूली छात्रों को मिड-डे मील में परोसी गई 'खिचड़ी' में मिला सांप, कई बीमार पड़े

Highlights घटना अररिया जिले के फोर्ब्सगंज के एक सरकारी स्कूल की है खाना खाने के बाद दर्जनों बच्चे बीमार हो गए उन्हें इलाज के लिए फोर्ब्सगंज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया

पटना:बिहार के एक सरकारी स्कूल में शनिवार को बच्चों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील में सांप मिलने से हंगामा मच गया। घटना अररिया जिले के फोर्ब्सगंज के एक सरकारी स्कूल की है। खाना खाने के बाद दर्जनों बच्चे बीमार हो गए और उन्हें इलाज के लिए फोर्ब्सगंज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

खबरों के मुताबिक, मिड-डे मील के दौरान एक एनजीओ द्वारा बच्चों को खिचड़ी परोसी जा रही थी, तभी एक थाली में सांप निकला। स्कूल में खबर फैलते ही खाना बांटना बंद कर दिया गया। हालाँकि, जो छात्र पहले ही खा चुके थे, उन्हें उल्टी होने लगी और उन्हें तुरंत फोर्ब्सगंज अस्पताल ले जाया गया।

एसडीएम, एसडीओ और डीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना की जांच की जा रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन खाने के बाद 35 बच्चे बीमार हो गए, जिसमें एक छिपकली पाई गई। मध्याह्न भोजन बांकुड़ा के इंदपुर प्रखंड के हाटग्राम एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केंद्र में परोसा गया।

Bihar: Discovery of a dead snake in food caused panic at a school in Arrah district.



