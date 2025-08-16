Bihar SIR: मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के नेता 17 अगस्त से निकल रहे हैं मताधिकार यात्रा पर, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगी यात्रा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण का विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा था। वोट चोरी को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है और इसी कड़ी में विपक्ष 17 अगस्त से जनता के बीच में जाने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता मतदाता अधिकार यात्रा पर निकलेंगे। किसी का अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं के नारे के साथ सासाराम से ’मतदाता अधिकार यात्रा’ की शुरुआत होने जा रही है।

महागठबंधन की ओर से आयोजित मतदाता अधिकार यात्रा 23 जिलों में मतदाताओं से सीधा संवाद करेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ खत्म होगी। ऐसे में मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस-राजद एक्शन मोड में है। वहीं तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि "किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं।

तेजस्वी ने बताया कि कल बिहार के सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। महागठबंधन के कैंपेन सॉन्ग में तेजस्वी को अलख और सजग बताया गया है। सॉन्ग में किसी की वोट ना कटे और लोकतंत्र की जोत ना बुझे इस लिए तानाशाहों का सामना करना जरूरी है। तेजस्वी ने सभी से अपील किया है कि सभी जनता वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो। बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है और मतदाताओं के नाम को काट रहा है।

तेजस्वी-राहुल लगाता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वोट की चोरी कर बिहार विधानसभा को जीतने की कोशिश कर रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दिन मौजूद रहेंगे। इसके अलावे भाकपा-माले, भाकपा, माकपा और वीआईपी पार्टी की मौजूदगी देखी जाएगी। इस तरह महागठबंधन के छहों घटक दल इस यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यात्रा 17 अगस्त को रोहतास (सासाराम) से शुरू होगी।

18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया और नालंदा, 20 अगस्त को विश्राम दिवस, 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार, 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया, 25 अगस्त को विश्राम दिवस, 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी, 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सीवान, 30 अगस्त को छपरा और आरा। जबकि 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में समापन के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया है। इस यात्रा के जरिये महागठबंधन मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहता है।

विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया में गरीब, दलित, प्रवासी और कमजोर वर्ग के मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि “चोर आइडिया भले चोरी कर ले, लेकिन विजन कहां से लाएगा?” तेजस्वी ने एनडीए पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया और कहा कि उनकी “युवा सरकार” ही बिहार को नई दिशा देगी।

