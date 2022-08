मोदी सरकार के खिलाफ राजद ने कसी कमर, पटना में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने निकाला ‘प्रतिरोध’ मार्च

Highlights तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राजद ने पटना की सड़कों पर निकाला 'प्रतिरोध' मार्च प्रतिरोध मार्च में तेजस्वी यादव जिस बस में सवार थे, उसे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चला रहे थे

पटना: राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस के धरने-प्रदर्शन के बाद बिहार में सत्ताधारी भाजपा को महंगाई और बेरोजगारी को देशव्यापी गंभीर बताते हुए जमकर लताड़ लगाई और इसके लिए केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पटना की सड़कों पर 'प्रतिरोध' मार्च निकाला।

भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर विरोध करने के लिए निकले तेजस्वी यादव ने पटना के सगुना मोड़ से गांधी मैदान स्थित जेपी गोलांबर तक मार्च का नेतृत्व किया। विरोध के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार की गरीब जनता के विषयों को लेकर यह मार्च निकाल रहे हैं और यह मार्च बिहार सरकार को नहीं बल्कि सीधे केंद्र को संदेश देने का करेगा कि उनकी नीतियां और राजनीति इस देश के लिए गलत है।"

Bihar | RJD workers, led by party leader and the Leader of Opposition in the Bihar Assembly, Tejashwi Yadav, hold a 'Pratirodh' march over inflation and unemployment, in Patna. pic.twitter.com/giaOGf2cKS