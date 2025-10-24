गरीब को पक्का घर मिलना सेवा है या नहीं?, पीएम मोदी बोले-जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने का अवसर, गरीबों और वंचितों को नए अवसर

Highlights विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। माला पहनाकर स्वागत किया गया।

समस्तीपुरःबिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जोर पकड़ते चुनाव प्रचार के क्रम में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे। वह आज रैलियां करने के लिए बिहार पहुंचे। जहां उन्होंने सबसे पहले समस्तीपुर पहुंचकर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। वहीं, जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मिथिला के हृदयस्थली समस्तीपुर की पवित्र धरती के लोगों के प्रणाम कराई छी। इस दौरान मखाना के माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के दिखाए सामाजिक न्याय के रास्ते को एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है।

डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटे में पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर जो गुमराह करते हैं तब ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार। फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपनी आधी जिंदगी गुजरात में खपा दी। आप जितनी संख्या में यहां पहुंचे हैं। वहां मैं इससे आधी भिड़ भी नहीं जुटा पाता। छठ महापर्व के बीच आप यहां आए हैं। इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। पीएम मोदी ने मंच से नारा दिया- नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार।

पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि मैं आपका उत्साह देखकर कह सकता हूं कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। इस बार बिहार अबतक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। उन्होंने अपने मंच से लोगों को मोबाईल की लाइट जलाने को कहा। जिसके बाद सभी लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की।

उसके बाद मोदी ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि ‘इतनी रोशनी में भी आप लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या?’ पूरा देश देख रहा है, लोगों को लालटेन नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ के घोटाले में ये जमानत पर चल रहे हैं।

चोरी की तो ऐसी आदत लगी है कि ये अब जननायक की उपाधि की भी चोरी कर रहे हैं। जननायक की अपमान हम कभी नहीं सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे जननायक को नमन करने का अवसर मिला। आज उनका ही आशीर्वाद ही है कि मेरे जैसे पिछड़े और गरीब परिवार से निकले लोग इस मंच पर हैं। गरीबों और वंचितों को नए अवसरों को जोड़ने वाले की भूमि की बहुत बड़ी भूमिका है।

उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य एनडीए सरकार को मिला। उन्होंने कहा कि गरीब को पक्का घर मिलना ये गरीब की सेवा है या नहीं? गरीब को मुफ्त अनाज मिलना, मुफ्त इलाज, शौचालय देना गरीब की सेवा है या नहीं? हमने गरीब, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ों को प्राथमिकता दी है। एनडीए सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया।

अब गरीब वंचित का बेटा भी स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर सकता। राजद और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं सबको पता है। हजारों, करोड़ों रुपए के घोटाले में ये जमानत पर चल रहे हैं। जो जमानत पर चल रहे हैं वो चोरी के मामले में हैं। बिहार के लोगों कर्पूरी ठाकुर का ये अपमान है जो कभी नहीं सहेंगे। जननायक पद की भी चोरी कर रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने तेजस्वी और लालू यादव को लेकर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अब बिहार वापस से जंगलराज की तरफ जाने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार।'

जनासभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, सांसद उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आदि मौजूद थे। वहीं, पीएम मोदी की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब गरजे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जबकि लालू परिवार पर खूब तंज कसा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल उन्हें मौका मिला, लेकिन महिलाओं के लिये कोई काम नहीं किया। सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। नीतीश कुमार ने लालू यादव को कहा कि उन्हें हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को सीएम बनवाए। उन्होंने कहा कि यही सब न धंधा करता है।

ई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। पत्नी, बेटा, बेटी यही काम कर रहा है। लेकिन आप हम लोगों को देख लीजिए कोई भी परिवार के लिये काम नहीं करता। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिये पीएम मोदी बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे में अब जान लीजिए कि बिहार आगे बढ़ेगा। कर्पूरी ठाकुर इसी गांव के रहने वाले हैं और ये बहुत खुशी की बात है।

2005 के बाद जब एनडीए सरकार में आई है, तब से ही विकास हो रहा है। लगभग 21 लाख महिलाओं को पैसे मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के दो जिलों में बड़ी जनसभा की। समस्तीपुर के अलावा बेगूसराय में भी पीएम मोदी एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया।

लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच जिलों समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली बेहद खास मानी जा रही है। बता दें कि कर्पूरी ग्राम को लेकर कहा जाता है कि यह वही भूमि है, जहां से समाजवाद और जनसेवा की मिसाल माने जाने वाले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम जुड़ा है।

