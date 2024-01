Bihar Politics Update: नीतीश कुमार जदयू की ओर से कोई भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र, विधायकों की बैठक में हुआ फैसला

Highlights बिहार में सियासत का ऊंट रविवार को किसी भी पल किसी भी करवट बैठ सकता है नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी विधायकों के साथ राजनीतिक हालात पर चर्चा की जदयू ने नीतीश कुमार को पार्टी की ओर से कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है

पटना:बिहार में सियासत का ऊंट किसी भी पल किसी भी करवट बैठ सकता है। राजधानी पटना में राजनीतिक घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी विधायकों के साथ राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक की।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जदयू विधायकों की बैठक में इस बात पर सर्व सम्मति से फैसला लिया गया है कि पार्टी की ओर से अध्यक्ष नीतीश कुमार कोई भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

Bihar | At the meeting of the party leaders in Patna, all JD(U) leaders authorised CM and party president Nitish Kumar to take any decision.