Bihar Politics News: जिस तरह सूरज का उगना तय वैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय..., भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया

Bihar Politics News: लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गहमागहमी के बीच भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि जिस तरह सूरज का उगना तय है वैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। इसमें कहीं कोई दूसरा और मतलब निकाला ही नहीं जा सकता। चौथे चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं, तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री काफी उम्रदराज हैं, त लालू जी भी उम्रदराज हैं। लगता है कि वह प्रधानमंत्री का अपमान करते-करते तेजस्वी यादव लालू जी का भी अपमान कर रहे हैं।

उद्धव ठाकरे के बयान पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और भाजपा विखंडित हो जाएगी। इसको लेकर शाहनवाज ने कहा कि पहले अपनी पार्टी को देख लें, तब उनको समझ में आएगा महाराष्ट्र में उन्हें जीरो सीट आ रही है। चुनाव के बीच ईडी के द्वारा झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वह जेल जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

