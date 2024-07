Bihar Politics News: 25 सदस्यीय समिति, 2 अक्टूबर को लॉन्च, सामान्य, ओबीसी, मुस्लिम समाज की गोलबंदी, 243 विधानसभा में 80 सीट अति पिछड़ा समाज को!, देखें समीकरण

Highlights Bihar Politics News: जन सुराज का नेतृत्व करने वाली 25 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे। Bihar Politics News: राजद, जदयू, भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों के नेता को जोड़ा। Bihar Politics News: बिहार में जन सुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर इस दौरान अपना कुनबा भी बढ़ाते रहे।

पटनाः बिहार की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटे प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद अब सूबे के जातीय गोलबंदी की तैयारी में जुट गए हैं। जातीय समीकरण साधते हुए उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि वे जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी भी देंगे। प्रशांत किशोर ने सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर सामान्य, ओबीसी, मुस्लिम आदि सभी समुदाय को नेतृत्व देने की घोषणा कर दी है। इसके तहत जिस वर्ग की जितनी संख्या है, उस वर्ग के उतने लोग जन सुराज का नेतृत्व करने वाली 25 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे।

