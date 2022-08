Bihar Political Crisis: नीतीश कुमार को समर्थन, विभागों के आवंटन पर कोई मतभेद नहीं, राजद बैठक में फैसला-भाजपा को "करारा जवाब" देंगे

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हुई। राजद नीतीश कुमार को समर्थन दे सकती है। विभागों के आवंटन पर कोई मतभेद नहीं होगा। जद(यू) के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी।

पटनाः बिहार में सियासी तूफान तेज है। एनडीए गठबंधन टूट गया है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की बैठक हुई। वहीं विपक्षी पार्टी राजद के विधायकों की बैठक पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी मां एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हुई।

राजद सूत्र ने कहा कि राजद नीतीश कुमार को समर्थन दे सकती है। विभागों के आवंटन पर कोई मतभेद नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास 160 की ताकत है। अगर भाजपा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती है या राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश करती है, तो हम उन्हें "करारा जवाब" देंगे।

RJD likely to extend support to Nitish Kumar. There'll be no differences on allotment of portfolios. Tejashwi Yadav said that they have a strength of 160. If BJP attempts to create instability or tries to push for President's Rule, we'll give them a "befitting reply": RJD Sources