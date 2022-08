बिहार: नीतीश कुमार ने छोड़ा भाजपा का साथ, तेजस्वी संग मिलकर बनाएंगे नई सरकार, 4 बजे राज्यपाल से करेंगे मुलाकात

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर बुलाई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बैठक की। भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं।

Bihar Political Crisis: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। मुख्यमंत्री और जद (यू) नेता नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करेंगे। जदयू बैठक में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया।

सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) की बैठक में फैसला लिया गया। राजद और जदयू मिलकर सरकार बनाएंगे। 2020 विधानसभा चुनाव भाजपा और जदयू मिलकर लड़े थे। कम सीट आने के बाद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। कई दिन से भाजपा और जदयू में खटपट की खबर आ रही थी।

बिहार विधानसभा में भाजपा के पास 77 , जद (यू) के पास 45, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल (एल) के नेतृत्व वाले वाम दलों के पास 16 और राजद के पास 79 सीटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने के लिए आज यानी मंगलवार को शाम चार बजे का वक्त मांगा हैं। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह बात बताई।

जदयू से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों के स्थान पर उन पार्टियों के सदस्यों को मंत्री बनाने की मांग कर सकते हैं, जो उनकी पार्टी को सरकार चलाने के लिए समर्थन देगीं।

जदयू के सांसदों और विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर हुई। वहीं विपक्षी पार्टी राजद के विधायकों की बैठक पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी मां एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर बुलाई थी।

#BiharPoliticalCrisis | In the JD(U) meeting today, all MLAs and MPs of the party supported CM Nitish Kumar's decision and said that they are with him. They said that they will always be with him, whatever he may decide: Sources



