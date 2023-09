बिहार: नीतीश सरकार ने स्कूली शिक्षकों की छुट्टियों में की गई कटौती के आदेश को लिया वापस

Highlights नीतीश शासन ने स्कूली शिक्षकों की छुट्टियों में की गई कटौती का विवादास्पद आदेश लिया वापस सरकार ने दिवाली, दुर्गा पूजा, रक्षा बंधन और अन्य त्योहारों पर शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी थी उस आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी

पटना:बिहार में नीतीश शासन द्वारा स्कूली शिक्षकों की छुट्टियों में की गई कटौती से मचे बवाल पर उस समय एक नया मोड़ आया, जब सरकार ने विरोध के तीखे स्वरों को भांपते हुए सरकार ने दिवाली, दुर्गा पूजा, रक्षा बंधन और अन्य त्योहारों पर स्कूल शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती करने वाला अपना विवादास्पद आदेश वापस ले लिया है।

इससे पहले शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके दिवाली, दुर्गा पूजा, रक्षा बंधन सहित अन्य त्योहारों पर स्कूल शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती करने वाला आदेश जारी किया था, जिसका सूबे के सरकारी शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा था।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी नये परिपत्र में कहा गया है, "विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 2112 दिनांक 29.08.2023 के तहत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जारी अवकाश तालिका तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।"

Bihar Education Department withdraws the notice of reducing the number of festive holidays in government schools from 23 to 11 between September to December. pic.twitter.com/MtMXnZzmSh