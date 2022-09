बिहार: नवादा SP ने 5 पुलिसकर्मियों को हाजत में कर दिया बंद, दो घंटे बाद छोड़ा गया, जानें क्या है पूरा मामला

नवादा: बिहार के नवादा जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दरअसल, यहां तैनात पांच पुलिसकर्मियों को एसपी गौरव मंगला ने हाजत में दो घंटे के लिए बंद कर दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले के खुलासे के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार गौरव मंगला ने पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद करने की बात से इनकार किया है। वहीं, बताया जा रहा है कि एसपी पुलिसकर्मियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उन्हें देने के मकसद से ये कदम उठाया गया। इस बीच बिहार पुलिस असोसिएशन ने गौरव मंगला के खिलाफ जांच की मांग की है।

आरोप है कि आठ सितंबर की रात 9 बजे एसपी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वे स्टेशन डायरी की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई है। स्टेशन डायरी अपडेट नहीं होने पर एसपी गौरव मंगला भड़क गए। इसके बाद नगर थाना के 2 दारोगा और 3 जमादार एसआई शत्रुघ्न पासवान, एसआई रामरेखा सिंह, एएसआई संतोष पासवान, एएसआई संजय सिंह और एएसआई रामेश्वर उरांव को थाना हाजत में बंद कर दिया। आधी रात को करीब दो घंटे बाद इन्हें छोड़ा गया।

Nawada SP Gaurav Mangla imprisoned five policemen including the inspector of Nawada Nagar police station, for two hours in the police station jail for negligence in work during the inspection. #Biharpic.twitter.com/YEms6sdc27