Nawada Fire: बिहार में दबंगों का आतंक, महादलित बस्ती 80 से ज्यादा घरों को फूंका; 10 आरोपी गिरफ्तार

Nawada Fire:बिहार के नवादा जिले में दबंगों का आतंक दलितों के ऊपर कहर बनकर टूटा है। जहां अनुसूचित जाति के गिरोह ने दूसरे अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस भीषण आग की चपेट में 80 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं और सैकड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं।

घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर इलाके की है जहां सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जाति पासवान के लोगों ने दूसरे अनुसूचित जाति रविदास और मांझी लोगों के घरों को फूंक दिया। बुधवार रात इस घठना को अंजाम दिया गया जिससे इलाके में आग की लपटे उठती दिखी।

घटना की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। कथित तौर पर खाली सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए घरों में आग लगाई गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना नवादा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर महादलित बस्तियों में शाम करीब 6.45 बजे हुई। सड़क किनारे 80 महादलित बस्तियों में घर जलकर खाक हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए दमकलकर्मियों को बुलाया गया, जिस पर रात 11 बजे तक काबू पा लिया गया।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन उन लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर रहा है, जिनके घर पूरी तरह से जल गए हैं। कृष्ण नगर महादलित बस्तियों में अनुसूचित जाति के लगभग 400 लोग रहते हैं, जो 70-80 साल पहले बसी थीं। महादलित बस्ती के लगभग सभी निवासी दिहाड़ी मजदूर हैं।

