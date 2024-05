Maner Famous Laddu Elections 2024: पीएम मोदी ने की तारीफ, मनेर लड्डू की एडवांस बुकिंग शुरू, दुकानदार नहीं ले रहे ऑर्डर

Highlights bihar Maner Famous Laddu Elections 2024: पटना और दानापुर का लोग कम खाएंगे। bihar Maner Famous Laddu Elections 2024: मनेर लड्डू फेमस है और निश्चित रूप से लोग लड्डू खाएंगे। bihar Maner Famous Laddu Elections 2024: लड्डू बनाने के लिए दूसरे राज्य से कारीगर भी बुलाना पड़ रहा है।

bihar Maner Famous Laddu Elections 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में मनेर के लड्डू की तारीफ कर इसकी मांग में अप्रत्याशित बढोतरी करा दी है। पीएम मोदी के द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद लोगों में मनेर के लड्डू को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दुकानदार अब लड्डू का ऑर्डर लेने से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो जीत की उम्मीद में अभी से ही मनेर के लड्डू की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। पूर्व विधायक श्रीकांत निराला ने मनेर की सभी दुकानों में बड़े पैमाने पर लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतने लड्डू के आर्डर दे दिए हैं कि लड्डू बनाने के लिए दूसरे राज्य से कारीगर भी बुलाना पड़ रहा है।

वहीं, मनेर में लड्डू का व्यवसाय करने वालों में भी इस बात को लेकर खुशी की लहर है कि मनेर के लड्डू की तारीफ प्रधानमंत्री ने मंच से की है। वहीं, पीएम मोदी के मनेर के लड्डू वाले बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मनेर का लड्डू पहले से फेमस है और निश्चित रूप से वहां के लोग लड्डू खाएंगे।

उन्होंने कहा कि मनेर के लोग ही इस बार लड्डू खाएंगे। इस बार पटना और दानापुर का लोग कम खाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी को भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा सिरमौर बताते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब साफ हो ही गया है। जनता सब कुछ समझती है कि भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा सिरमौर बैठे हैं नरेंद्र मोदी।

