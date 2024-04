Bihar LS polls 2024: राजद, भाजपा, कांग्रेस और जदयू के साथ होगा खेला!, 'ना खेलब, ना खेले देब' की राह पर निर्दलीय उम्मीदवार, कई सीट पर करेंगे धमाका

Highlights पप्पू यादव बनाम राजद की इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को मिल सकता है। सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के राजाराम सिंह चुनाव मैदान में हैं। काराकाट में अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा।

Bihar LS polls 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जा रही है। बिहार में ऐसी कई सीटें हैं, जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने खेल बिगाड़ने का मन बना लिया है। इनमें प्रमुख हैं पूर्णिया लोकसभा सीट, काराकाट, महाराजगंज, नवादा आदि प्रमुख हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट पर बागी होकर ताल ठोक रहे पप्पू यादव राजद उम्मीदवार बीमा भारती का खेल बिगाड़ सकते हैं। सियासी जानकारों की अगर मानें तो पप्पू यादव की वजह से बीमा भारती की उम्मीदवारी कमजोर पड़ सकती हैं। वहीं, पप्पू यादव बनाम राजद की इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को मिल सकता है।

उसी तरह काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के चुनाव लडने के ऐलान से एनडीए खेमे में बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। वहीं, इस सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के राजाराम सिंह चुनाव मैदान में हैं।

यानी काराकाट में अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं, बिहार की नवादा लोकसभा सीट राजद के लिए चुनौती बनती जा रही है क्योंकि दो विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के फैसले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में बिगुल फूंक दिया है। दोनों विधायकों ने राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा की बजाए निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं।

न सिर्फ इन्होंने अपना समर्थन दिया है बल्कि दिन-रात एक कर उनको जिताने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव को समर्थन करने वालों में पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी के अलावे रजौली से विधायक प्रकाशवीर और गोविंदपुर से विधायक मोहम्मद कामरान शामिल हैं।

वहीं, भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लड़ने से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर को नुकसान उठाना पड सकता है तो विनोद यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण राजद को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं बिहार के महाराजगंज सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होना है। भाजपा की तरफ से वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उम्मीदवार हैं।

वहीं कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस बीच विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सच्चिदानंद राय की इस घोषणा के बाद भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की राह मुश्किल दिख रही है। ऐसे और कई लोकसभा सीटों पर तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जाएगी, जहां निर्दलीय खेला बिगाड़ सकते हैं।

