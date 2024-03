Bihar LS polls 2024: एनडीए और राजद प्रत्याशियों में टक्कर, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद सीट पर 19 अप्रैल को मतदान, जानिए समीकरण

Highlights पांच सीटों पर दूसरे चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया। नामांकन की अंतिम तिथि चार अप्रैल है। पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी।

Bihar LS polls 2024: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की चार सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के नामांकन के आज अंतिम दिन एनडीए और राजद के प्रत्याशियों ने चारों सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में नामांकन किया। इसके साथ ही पांच सीटों पर दूसरे चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया। इसमें नामांकन की अंतिम तिथि चार अप्रैल है। पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। आठ अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तिथि है। मतदान 26 अप्रैल को होगा। लेकिन अभी तक इस सीट को लेकर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं।

वहीं, एनडीए की ओर से पूर्णिया सीट के लिए जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरे चरण में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर एवं बांका संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है। पहले चरण में चार लोकसभा सीटों जमुई, नवादा, गया एवं औरंगाबाद सीट पर गुरुवार को नामांकन की गहमागहमी रही। 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

दो अप्रैल नाम वापसी की आखरी तिथि है। इसबीच एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन में गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए सभी घटक दलों ने एक साथ बड़ा संदेश दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी 40 सीटों पर बिहार में जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य है। अब पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए को बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत मिलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए हम पहले से तैयार हैं। आज गया में जीतन राम मांझी, नवादा में विवेक ठाकुर और जमुई में उनकी पार्टी लोजपा (रा) के उम्मीदवार नामांकन किया।

वहीं जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। एनडीए को 40 सीटों पर जीत मिलनी तय है। जबकि पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की पहले से तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी 40 सीटों पर हमारे घटक दलों के उम्मीदवार बड़ी जीत हासिल करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार और देश की जनता की अटूट आस्था है। अब केवल औपचारिकता बची है। परिणाम हमारे एनडीए के पक्ष में आएगा। वहीं विरोधी दलों के महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जब आज तक उनके बीच सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है तो परिणाम क्या होगा, यह समझने की चीज है।

