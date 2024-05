Bihar Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में 200 चुनावी सभा, खुशी में तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर में काटा केक, मुकेश साहनी के साथ शेयर किया फोटो

Highlights Bihar Lok Sabha Elections 2024: मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को लोगों को दिखाकर मछली खाने के मुद्दे पर घेरा था। Bihar Lok Sabha Elections 2024: चुनाव में सबसे अधिक जनसभा करने का रिकॉर्ड तेजस्वी ने अपने नाम किया है। Bihar Lok Sabha Elections 2024: मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में ही तेजस्वी से केक कटवाया।

Bihar Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में धुआंधार चुनाव प्रचार करने में जुटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक 200 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के द्वारा 'डबल सेंचुरी' मार दिए जाने पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दिया। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के लिए केक लेकर आए, जिसे दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में काटा। बता दें कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पहले दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाई थी तो ये मुद्दा बन गया था।

एनडीए नेताओं ने मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को लोगों को दिखाकर मछली खाने के मुद्दे पर घेरा था। इस चुनाव में सबसे अधिक जनसभा करने का रिकॉर्ड तेजस्वी ने अपने नाम किया है। ऐसे में मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में ही तेजस्वी से केक कटवाया। वहीं तेजस्वी यादव ने जब मुकेश सहनी से पूछा कि ये आइडिया आपको कहां से आया तो मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगवाना था।

आपके और हमारी दोस्ती और भाईचारे से कुछ लोगों को मिर्ची जो लगती है। वहीं इस वीडियो पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए में शामिल हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने इस केक कटिंग पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि ‘नौकरी के लिए तो गरीबों की जमीन लिखवा ली।

हेलिकॉप्टर में केक खरीद कर लाया गया था कि वह भी किसी से रिश्वत में ही मंगाया गया था?’ जबकि लोजपा(रा) प्रमुख चिराग पासवान ने इस केक कटिंग को नादान हरकत बताया। उन्होंने कहा कि नादानी में ही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। दिन ही कितने बचे हैं? 4 जून को ही परिणाम आना है।

4 को ही पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी है। पांच चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए के पहुंचने का दावा चिराग पासवान ने किया। वहीं, जदयू नेता एवं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वो अगर केक काटकर खा रहे हैं तो हमें क्या मतलब? किसी दूसरे को इससे कोई मतलब नहीं है। सब अपना काम कर रहे हैं। जनता ने फैसला हम लोगों के पक्ष में कर दिया है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections