Bihar Legislative Council: 5 साल बाद सभापति चुनाव कल, जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर ने नामांकन भरा, निर्विरोध निर्वाचित होंगे, सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद

Highlights जद(यू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को राज्य के 75 सदस्यीय उच्च सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) के रूप में ठाकुर का यह चौथा कार्यकाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

पटनाः जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार विधान परिषद के सभापति पद के चुनाव के लिए बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) के रूप में ठाकुर का यह चौथा कार्यकाल है। ठाकुर निर्विरोध निर्वाचित होंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान, इनके अलावा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। विधान परिषद सचिवालय के अनुसार, इस पद पर चुनाव के लिए मतदान बृहस्पतिवार को होगा। जद(यू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को राज्य के 75 सदस्यीय उच्च सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त है।

Patna | JD(U) MLC Devesh Chandra Thakur files nomination for the Chairmanship of Bihar Legislative Council.



CM Nitish Kumar, RJD leader Rabri Devi and others present. pic.twitter.com/XOqeozXORO