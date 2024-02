Bihar Floor Test: 'अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पूरी फिल्म अभी बाकी है', क्या बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

Highlights डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, बिहार और बिहार के लोगों का मान-सम्मान बढ़ाएंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, मैं बिहार को अब बदनाम नहीं होने दूंगा अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पूरी फिल्म अभी बाकी है

Bihar Floor Test:बिहार में नीतीश-बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार ने 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 129 मतों से जीत लिया। इस दौरान विपक्षी दल के नेता वॉक आउट कर चुके थे। इस विश्वास को जीतने के बाद नीतीश कुमार सहित उनकी सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा खुश दिखाई दिए। विधानसभा से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी कल्पना भी नहीं की थी।

