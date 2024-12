Bihar Election 2025: जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो?, मिशन 2025 पर निकले सीएम नीतीश, इन जिलों में करेंगे भ्रमण!

Highlights बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा शुरू कर दी। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा बिहार के विकास के लिए है। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू हो गई।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में है। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन के नेता के रूप में पेश कर दिया। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) अगले साल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। राजग के घटक दलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), हम और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) है। इस बीच नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर निकल कर मिशन 2025 आगाज किया। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने पोस्टर जारी किया है और स्लोगन सबकुछ कह रहा है।

VIDEO | Bihar Chief Minister Nitish Kumar ( @NitishKumar ) leaves for Valmiki Nagar from Patna ahead of his 'Pragati Yatra'. #Bihar #NitishKumar #PragatiYatra pic.twitter.com/689rrCm35d

VIDEO | Here's what JD(U) leader Neeraj Kumar (@neerajkumarmlc) said on Bihar CM Nitish Kumar commencing 'Pragati Yatra' from today.



"CM Nitish Kumar will begin 'Pragati Yatra' from today. Gandhi's Champaran had become looters' Champaran during Lalu Prasad Yadav's time. We are… pic.twitter.com/HiE8VjorTl— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2024