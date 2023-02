बिहारः होमगार्ड और अग्निशमन सेवा की डीजी शोभा अहोतकर और आईजी विकास वैभव में ठनी, छुट्टी नहीं और नोटिस थमाया

Highlights सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। डीजी से गाली सुनने की बात कही है। हरकत अखिल भारतीय सेवा आचार नियमावली 1968 के नियमों का उल्लंघन है।

पटनाः बिहार के दो कड़क आईपीएस अधिकारियों के बीच शुरू हुआ विवाद अब धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाओं की डीजी शोभा अहोतकर ने होमगार्ड के आईजी विकास वैभव से उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

बता दें कि आईजी विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी मांगी थी। डीजी शोभा अहोतकर ने उनके छुट्टी के आवेदन को खारिज कर दिया है। उसके बाद उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। डीजी शोभा अहोतकर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि विकास वैभव द्वारा किया गया ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने डीजी से गाली सुनने की बात कही है।

इस शो कॉज नोटिस में लिखा गया है कि 'दिनांक 09.02.2023 की सुबह आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा ट्विटर, व्हाट्स एप इत्यादि पर आपके ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट वायरल हो रहा है। ट्विटर पर आपके द्वारा किए गए ट्वीट की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त ट्विटर मैसेज में लिखा गया है कि आप डीजी रैंक की महिला अधिकारी से गालियां ही सुन रहे हैं।

उक्त तथ्यों के समर्थन में आपने यह भी लिखा है कि आपके द्वारा रिकॉर्ड भी किया गया है।' ये एक्टिविटी कई प्रावधान का उलंल्घन है। इसके लिए आप जवाब दें। आपने हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। डीजी होमगार्ड ने नोटिस में कहा है कि आईजी विकास वैभव ने अपने वरीय अधिकारी पर बेबुनियाद आरोप लगा कर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है।

उनकी ये हरकत अखिल भारतीय सेवा आचार नियमावली 1968 के नियमों का उल्लंघन है। पत्र में कुछ धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी अधिकार अपनी ड्यूटी के दौरान हुई बात को गोपनीय रखेगा। शोभा अहोतकर ने ये भी कहा है कि विकास वैभव कह रहे हैं कि उनके पास गाली गलौज की रिकार्डिग है।

IG, Police, home guards & fire services, Vikas Vaibhav show-caused for making his grievances public. He had alleged his superior DG Shobha Ahotkar of abusing him & sought 2-month leave. Leave rejected and Vaibhav asked to reply show cause in 24-hr.

