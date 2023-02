कांग्रेस को क्षेत्रीय दल के बगैर सत्ता संभव नहीं, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने कहा- भाजपा के साथ रहने पर आप पर कितना भी दाग लगा होगा, वॉशिंग मशीन के अंदर साफ हो जाएगा

Highlights मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस का जहां सीधा मुकाबला भाजपा के साथ है। तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस को अब देर नहीं करनी चाहिए।

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में भाकपा- माले के तीन दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान विपक्षी पार्टियों का जुटान हुआ। इस अधिवेशन में वाम दलों के साथ साथ महागठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल हुए। अधिवेशन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए।

मंच से अधिवेशन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी दल एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकजुटता को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है।

No matter how much stain you have, if you are with BJP, it will be cleaned inside the washing machine. All of you are fighting to save the Constitution of the country, so we thank all of you: Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav