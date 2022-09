मिशन 2024ः अगर सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाए और मिलकर चुनाव लड़ें तो 2024 में भारी सफलता हासिल होगी, सीएम नीतीश ने कहा-संख्या की बात नहीं कर रहा

Highlights जदयू के पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक यहां हो रही है। राष्ट्रहित में विपक्ष की एकता समय की मांग है। जदयू ने भाजपा पर देश में ‘‘सांप्रदायिक उन्माद’’ फैलाने का भी आरोप लगाया।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाए और मिलकर चुनाव (2024 लोकसभा चुनाव) लड़ें तो भारी सफलता हासिल होगी। मैं किसी भी संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया।

सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 50 सीट पर सिमट जाएगी, बशर्ते सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ें। जदयू के शीर्ष नेता कुमार विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए पांच सितंबर को दिल्ली जाएंगे।

I'm only saying that if all opposition parties unitedly contest elections (2024 Lok Sabha elections) then we will get big success. I am not talking about any numbers: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/dqfl6NpzKA