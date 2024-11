Bihar Bypolls: 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी?, 13 को ही 4 सीट पर उपचुनाव, सियासत गर्म, कांग्रेस का हमला

Highlights Bihar bypolls: एम्स का शिलान्यास करने जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। Bihar bypolls: मतदाता जोरशोर से मतदान में भी रुचि लेते हैं और बड़ा फायदा एनडीए को मिलता है। Bihar bypolls: बेलागंज, रामगढ़ और तरारी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, इमामगंज एनडीए के खाते रही।

पटनाः बिहार के दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दरभंगा पहुंच रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर पिछले लंबे अर्से से बिहार और खासकर उत्तर बिहार के लोगों को इंतजार है। उनका दीर्घ प्रतीक्षित इंतजार अब खत्म हो रहा है। पीएम मोदी का यह दौरा इस नाते भी महत्वपूर्ण है कि जिस दिन वे बिहार आ रहे हैं, उसी दिन बिहार में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मतदान के दिन पीएम मोदी के बिहार दौरे को एनडीए की खास रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है।

Darbhanga, Bihar: Rajya Sabha MP Sanjay Jha says, "After Jammu and Kashmir, Bihar is another place where two AIIMS are being built... All of us from NDA have gathered to make this an historic event..." pic.twitter.com/yvWWPWthxG