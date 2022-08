लालू परिवार ने मेरे पति बृज बिहारी प्रसाद को किया था 'ठंडा', बीजेपी सांसद रमा देवी ने तेजस्वी पर किया हमला, देखें वीडियो

Highlights हत्या करवाई उसके साथ नीतिश कुमार ने सहयोग लेकर सरकार बना ली। सीबीआई ने गुरुग्राम के जिस मॉल में छापा मारा था वह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को “असली” गोपालक यादव बताने वाले बयान को लेकर भी राज्य में विपक्षी दल पर निशाना साधा।

पटनाःबिहार में महागठबंधन सरकार पर बीजेपी के नेता लगातार हमला कर रहे हैं। हाल में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर हमला किया था। तेजस्वी के ठंडा करने के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। शिवहर से भाजपा सांसद रमा देवी ने राजद नेता पर हमला किया है।

रमा देवी ने लालू यादव और उनके परिवार पर अपने पति बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप लगा दिया है। उस समय कितनों को ठंडा किया था। मेरे पति मुख्यमंत्री न बन जाए इसलिए इन्होंने मेरे पति को भी ठंडा कर दिया। जिन्होंने हत्या करवाई उसके साथ नीतिश कुमार ने सहयोग लेकर सरकार बना ली।

#WATCH | Bihar: While speaking on Deputy CM Tejashwi Yadav's "thanda karna" remark, BJP MP from Sheohar, Rama Devi alleges the Yadav family's hand behind the murder of her husband Brij Behari Prasad. She says, "...Yes, they made someone do it. There's no doubt about it..." (28.8) pic.twitter.com/DXbptGbWci