गुजरात विधानसभाः दूसरी बार सीएम बनेंगे पटेल, भाजपा विधायकों की बैठक में चुने गए नेता, 12 दिसंबर को शपथ, पीएम मोदी और शाह रहेंगे मौजूद

गांधीनगरः गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भाजपा विधायकों की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पटेल के राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और (नई सरकार के लिए) उनका शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा।

पार्टी के प्रदेश मुख्यालय 'कमलम' में हुई बैठक में पटेल को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता घोषित किया गया। भाजपा ने एक बयान में कहा, “नवनिर्वाचित विधायक आज 'कमलम' में मिले, जहां भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।”

पटेल ने शुक्रवार को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया था। राज्य में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, बी एस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा मौजूद रहे।

Bhupendra Patel to continue as Gujarat Chief Minister for second term; elected legislative party leader in meeting of BJP MLAs