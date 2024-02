Bharuch Lok Sabha Chunav 2024: सोनिया गांधी के खास अहमद पटेल के बेटे, टिकट के लिए भटक रहे!, जानिए मामला

Highlights भरूच सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी भरूच सीट पर अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल चाहते थे टिकट आप ने पहले ही इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था

Bharuch Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अगले महीने बज जाएगा। चुनावों की घोषणा से पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों को छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, चंड़ीगढ़, गोवा, गुजरात में साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि भरूच सीट को कांग्रेस ने आप को दे दी है। यह वही लोकसभा सीट है, जिस पर कभी सोनिया गांधी के खास रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल चुनाव लड़ना चाहते थे।

वह इन दिनों टिकट के लिए दर-दर भटक रहे हैं। वहीं, भरूच को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों के बीच पेंच फंसा हुआ था क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के पुत्र फैसल पटेल और पुत्री मुमताज पटेल यह सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इस सीट पर फैसल और उनकी बहन मुमताज कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। आप अपने विधायक चैतर वसावा को भरूच लोकसभा सीट से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।

गुजरात से आप नेता गोपाल इटालिया ने कहा कि गुजरात में 2009 के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा की एक भी सीट जीत नहीं पाई। 2009 में कांग्रेस पार्टी गुजरात में 11 लोकसभा जीती थी। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अहमद पटेल कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा पार्टी की इतनी राजनीतिक पहचान नहीं थी, ऊपर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और अहमद पटेल की मौजूदगी थी।

तब गुजरात में कांग्रेस 11 लोकसभा जीतने के बाद भी 2009 में भरूच सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। अगर 2009 में भी कांग्रेस पार्टी भरूच लोकसभा नहीं जीत पाई तो अब कौन सी परिस्थिति बदल चुकी है।

भरूच सीट हाथ से जाने पर फैसल पटेल की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

