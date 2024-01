Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी ने की मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत

थौबल:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रविवार को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। मणिपुर से मुंबई तक चलने वाली यह यात्रा 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी और देश के 11 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के अनुसार, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक मुद्दों को उजागर करने पर केंद्रित यह यात्रा मणिपुर के थौबल जिले से शुरू हुई। मणिपुर हिंसा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, ''मैं 2004 से राजनीति में हूं और पहली बार मैंने भारत में एक ऐसी जगह का दौरा किया जहां शासन का पूरा बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया है।''

उन्होंने कहा, "29 जून, मणिपुर अब मणिपुर नहीं रहा, यह विभाजित हो गया और हर जगह नफरत फैल गई, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को खो दिया। और अब तक, भारत के प्रधान मंत्री यहां आपको मिटाने नहीं आए हैं आंसू बहाओ और अपना हाथ पकड़ लो। यह शर्मनाक बात है। शायद पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है।"

#WATCH | Thoubal, Manipur: Congress MP Rahul Gandhi says, " I'm in politics since 2004 and for the first time I visited a place in India where the entire infrastructure of governance has collapsed. After 29th June, Manipur wasn't Manipur anymore, it got divided and hatred was… pic.twitter.com/mp2aJg43DE