Bharat Jodo Nyay Yatra: सीट शेयरिंग डील के बाद राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव हुए शामिल, बोले- 'भाजपा हटाओ, देश को बचाओ'

Bharat Jodo Nyay Yatra: पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा में कांग्रेस की ओर से चल रही यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आने वाले समय में जो चुनौती है, वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है और संविधान बचाने की चुनौती है।

अखिलेश यादव ने बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जो सपना देखा था, उसमें था कि गरीबी पिछड़ो को सम्मानजनक जिंदगी मिले, लेकिन इन्हें जो अधिकार मिल रहा था, उसे भाजपा ने लूटने का काम किया है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान को लेकर चली है और यह पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती हैं। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी।"

