सूई नहीं, अब नाक से लिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज, आज से टीका प्राइवेट अस्पताल और ‘को-विन’ पोर्टल पर होगा उपलब्ध

नई दिल्ली: ‘भारत बायोटेक’ के ‘इंट्रानेज़ल कोविड’ टीके को, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए ‘बूस्टर’ खुराक के तौर इस्तेमाल किए जाने को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्र ने गरुवार को यह जानकारी दी है।

मामले में आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इस टीके में किसी तरह की सूई का इस्तेमाल नहीं होगा और इसे नाक से दिया जाएगा। यह निजी केंद्रों पर उपलब्ध होगा और इसे शुक्रवार शाम टीकाकरण पंजीकरण मंच ‘को-विन’ पर भी जारी किया जाएगा।

Govt of India approves Nasal vaccine. It will be used as a heterologous booster & will be available first in private hospitals. It will be included in #COVID19 vaccination program from today: Official Sources pic.twitter.com/eaxVoX2Hp9