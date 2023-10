Bengaluru's Veerabhadranagar fire: गराज में आग लगने से खड़ी 22 निजी बसें जलीं, वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी ने किया स्वाहा, देखें वीडियो

Highlights वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी के कारण आग लगी होगी। कुल 35 बसें थीं। 22 बस आग की चपेट में आ गईं। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

Bengaluru's Veerabhadranagar fire: बेंगलुरु में सोमवार को एक गराज में आग लगने से वहां खड़ी 22 निजी बसें जल गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आग उस समय लगी जब वीरभद्र नगर में गराज में खड़ी बस में से एक में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच के अनुसार, संभवत: वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी के कारण आग लगी होगी। बाद में आग गराज में खड़ी अन्य बसों तक फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ।’’ अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को लगाया गया, 18 बसें पूरी तरह से जल गईं और चार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं।

गराज में कुल 35 बसें थीं। उन्होंने बताया कि 22 बस आग की चपेट में आ गईं। चूंकि गराज खुले क्षेत्र में था, इसलिए आग लगने पर लोग जल्दी से बाहर निकलने में कामयाब हुये। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

On Monday, 30 October, several buses parked near a garage in #Bengaluru 's Veerbhadra Nagar caught fire. The cause of the fire is yet to be ascertained. No casualties have been reported so far. pic.twitter.com/H6KNGy6YK8