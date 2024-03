राहुल गांधी से पानी की समस्या पर बेंगलुरु वासी ने लगाई गुहार, 'इस बड़ी वजह से नहीं हो रही दोस्त की शादी'

कर्नाटक: बेंगलुरु अकसर अपने हाईटेक होने की वजह से जाना जाता है और यहां पर स्थित अमेरिका जैसी सिलिकॉन सिटी नाम से भी इसे पुकारा जाता है। लेकिन, एक मामला सामना आया है, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टैग कर लिखा दिया। उन्होंने कहा कि पानी न होने की वजह से उनके दोस्त को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कि राहुल गांधी जी इसे प्राथमिकता के तौर पर लें और इसका निदारण करवाएं।

सबसे खास बात तो ये रही कि उन्होंने बताया कि उनके दोस्त को कोई भी लड़की नहीं मिल रही। मिल भी रही तो कह रही हैं कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगी जो बेंगलुरु में रहता है क्योंकि यहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा और विकट स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।

@RahulGandhi Ji pls note,do the needful on priority to solve #BengaluruWaterCrisis

One of my friend shared his current experience working in IT industry in #Bengaluru who is looking for marriage but none of the girls is ready to marry with #Bengaluru employee due to water crisis