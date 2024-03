Bengaluru cafe blast news: "एक बार फिर से आपका स्वागत है..", विस्फोट के बाद कैफे के को-फाउंडर ने ग्राहकों से की अपील

Highlights रामेश्वरम कैफे के सह-संस्थापक राघवेंद्र राव ने शहर के लोगों से की अपील इसके साथ उन्होंने घायलों के प्रति जताई संवेदना अभी धमाके को लेकर पुलिस की जांच जारी है

Bengaluru cafe blast news: धमाके के बाद पहली बार सामने आए रामेश्वरम कैफे के सह-संस्थापक राघवेंद्र राव ने शनिवार को कहा कि बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड क्षेत्र वो आगामी शुक्रवार को फिर से उद्घाटन करेंगे। कैफे में 1 मार्च को बम विस्फोट हुआ था, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए थे। इस बड़े धमाके ने देश भर में सनसनी फैला दी थी और इसकी जांच को कर्नाटक सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई और अभी पुलिस की जांच जारी है।

दूसरी ओर कैफे के सह-संस्थापक राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने प्रदेश सरकार और सीएम से कहा कि कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटना राज्य में कहीं न घटे।

इस हादसे में घायल हुए लोगों के लिए राव ने कहा कि वो उनको हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्हें चोट पहुंची है। मैं कहना चाहता हूं कि हम उनके, उनके परिवार के साथ हैं। एक महिला ने अपनी आंखें खो दीं और हम उसके साथ हैं। हम अपने स्टाफ के साथ हैं और साथ ही यह भी बताया कि चार या पांच लोग, जिन्हें बहुत चोट लगी है"।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Co-founder & CEO of Rameshwaram Cafe, Raghavendra Rao says, "I want to convey my strong regards to people who have got hurt. I wanted to say that we are with them, their family. One woman lost her eyes, and we are there with her. We are with our…