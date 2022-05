बारामूलाः शराब की दुकान पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका, एक की मौत, 3 घायल, इलाके की घेराबंदी, सर्च अभियान तेज

Highlights दुकान पर ग्रेनेड फेंका जिसमें 4 लोग घायल हो गये। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

श्रीनगरः जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नयी खुली शराब की एक दुकान पर मंगलवार को आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी और तीन लोग घायल हो गये। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने रात करीब 8:30 बजे कोर्ट रोड पर स्थित शराब की दुकान पर ग्रेनेड फेंका जिसमें चार लोग घायल हो गये।

उन्होंने बताया कि घायलों को उपचार के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां इनमें से एक की मृत्यु हो गयी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि चारों लोग दुकान के कर्मचारी थे और जम्मू संभाग के रहने वाले थे।

#UPDATE | One injured has succumbed to injuries. More details awaited: Police